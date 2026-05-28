ABD basını duyurdu: İran ve ABD anlaştı

28 Şubat'ta İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş, ABD Başkanı Donald Trump'ın tahmin ettiğinden uzun sürdü.

İran'ın misillemeleri ve özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına bağlı olarak küresel petrol akışının kesintiye uğraması krizi derinleştirdi.

Nisan ayında iki taraf geçici bir ateşkes ilan etti ancak karşılıklı saldırılarla devam etti.

"İRAN VE ABD ANLAŞTI"

ABD merkezli Axios gazetesinde yer alan habere göre, Vaşington ve Tahran yönetimleri arasında yürütülen müzakerelerde kritik bir eşik aşıldı.

İki ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre taraflar, ateşkesi uzatmayı ve İran'ın nükleer programına ilişkin müzakereleri başlatmayı öngören 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde uzlaşma sağladı.

"YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ İÇİN TRUMP'IN ONAYI GEREKİYOR"

Ancak anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Donald Trump'ın nihai onayı bekleniyor.

Buna karşın, Trump'ın nükleer konusundaki taleplerini karşılayacak nihai bir anlaşma için daha yoğun müzakerelere ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor.

İRAN HENÜZ DOĞRULAMADI

Salı günü itibarıyla anlaşma şartlarının büyük ölçüde belirlendiği, ancak her iki tarafın da üst düzey yönetimlerinden onay alması gerektiği ifade edildi.

ABD'li yetkililer, İran tarafının gerekli onayları aldığını ve imzaya hazır olduğunu ilettiğini öne sürse de Tahran yönetiminden henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

"TRUMP'IN DÜŞÜNMEK İÇİN ZAMANA İHTİYACI VAR"

ABD'li müzakerecilerin nihai anlaşmanın detayları hakkında Trump'a bilgi verdiği ve Başkan'ın karar vermek için süre istediği kaydedildi. Bir ABD'li yetkili, Trump'ın tutumunu şu sözlerle aktardı:

"Başkan, arabuluculara bu konuyu düşünmek için birkaç güne ihtiyacı olduğunu iletti."

Haberde, savaşın önceki aşamalarında da Trump ve danışmanlarının birkaç kez anlaşmaya yakın olduklarını düşündükleri ancak bunların hiçbirinin hayata geçmediği hatırlatıldı.

"BÜYÜK ÖLÇÜDE MÜZAKERE EDİLDİ"

Pakistan, Umman ve diğer arabulucular üzerinden yürütülen görüşmelerde odak noktaları; Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması, ABD deniz ablukasının kaldırılması, İran’ın yüksek zenginleştirilmiş uranyum stoklarının bertarafı veya transferi, yaptırımların hafifletilmesi ve nükleer program üzerinde kalıcı kısıtlamalar oldu.

Trump, geçtiğimiz günlerde Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımlarda anlaşmanın 'büyük ölçüde müzakere edildiğini' ve detayların yakında açıklanacağını belirtmişti.