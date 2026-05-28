Mallorca, Vedat Muriç için 18 milyon euro istiyor

Fenerbahçe Kulübü'nde yeni sezon öncesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-lacivertli camiada 6-7 Haziran tarihlerinde Aziz Yıldırım ve Hakan Safi başkanlık için yarışacak.

Seçim öncesi Fenerbahçe'de gündeme gelen Vedat Muriç için görüşmeler hız kazandı.

18 MİLYON EURO İSTİYORLAR

İspanya LaLiga'da bu sezon küme düşen ekiplerden biri olan Mallorca, Kosovalı golcü Vedat Muriç için bonservis beklentisini belirledi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İspanyol ekibi, deneyimli santrfor için 18 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

KULÜBÜYLE GÖRÜŞECEK

Vedat Muriç, 29 Mayıs Cuma günü Mallorca yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecek.

Tecrübeli futbolcunun, transfer sürecinin kolaylaşması adına kulübünden bonserviste indirim ve kolaylık isteyecek.

GALATASARAY'IN TEKLİFİNE RET!

Öte yandan aynı haberde tecrübeli santrforun Galatasaray'ın teklifini kabul etmediği ve teklif için teşekkür ettiği belirtildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Mallorca forması ile 37 maça çıkan Muriqi, 23 gol 1 asistlik performans sergiledi.

32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'nin ardından LaLiga'da gol krallığı listesinde ikinci sırada yer aldı.

FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMİŞTİ

4.5 milyon euro piyasa değeri bulunan golcü isim, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe formasını 36 kez giymişti.

Vedat, sarı-lacivertlilerde 17 gol ve 7 asistle mücadele etti.

Fenerbahçe, Vedat'ı Rizespor'dan 5.6 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

Sarı-lacivertliler, Kosovalı futbolcunun Lazio'ya satışından ise 21 milyon euro bonservis elde etmişti.