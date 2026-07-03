Adıyaman’da sıcak hava asfaltı eritti

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Türkiye genelinde sıcak hava etkisini artırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda zaman zaman asfalt erimeleri yaşanabiliyor.

3 KİLOMETRELİK GÜZERGAHTA ASFALT ERİDİ

Adıyaman'da termometrelerin 40 dereceyi göstermesiyle birlikte Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Şambayat Beldesi yakınlarında, yaklaşık 3 kilometrelik güzergahta asfalt eridi.

Aşırı sıcak nedeniyle yol yüzeyindeki zift tabakası belirgin hale gelirken, araçların geçişiyle yolda lastik izleri oluştu.

YAYA GEÇİŞLERİ ZORLAŞTI

Yumuşayan asfalt, yaya geçişlerini de zorlaştırdı.

AYAKKABILARINA ZİFT YAPIŞTI

Yolun karşısına geçmeye çalışan bazı vatandaşların ayakkabılarına zift yapışırken, sürücüler de araçlarını kontrollü şekilde kullanmak zorunda kaldı.

"SICAKTAN DOLAYI ASFALT ERİDİ"

Vatandaşlar ise, "Adıyaman’da havalar aşırı sıcak. Sıcaktan dolayı asfalt eridi. Bu yüzden karşıdan karşıya geçerken asfalt ayağımıza yapışıyor." ifadelerini kullandı.