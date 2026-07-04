AfD Partisi'nin kongresini engellemek isteyen protestoculara polis müdahale etti

Almanya'da sokaklar karıştı...

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'in başarısız yönetim dönemi, Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) ülke içinde gücünü artırdı.

Ülke içinde AfD'nin yükselişinden rahatsız olan insanlar, partinin her yıl yaptığı büyük yıllık kongresini engellemek için ana yolları ve ulaşım hatlarını kapatarak sokakları karıştırdı.

YOLLARA BARİKAT KURULDU

Yüzlerce protestocu, Almanya'nın Thüringen eyaletinin başkenti olan Erfurt’ta AfD Partisi'nin büyük parti kongresini engellemek için etkinliğin düzenlendiği fuar alanına giden yollara barikat kurdu, ulaşımı engelledi.

PROTESTOCULAR 10 NOKTAYI ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATTI

Protestocular, sabahın erken saatlerinden itibaren kongrenin yapılacağı merkeze katılımcıların ulaşımını engellemek için aynı anda 10 noktayı araç trafiğine kapattı.

Çok sayıda polis, bölgede yolları yeniden ulaşıma açmak ve fuar alanına erişimi sürdürüp kongre güvenliğini sağlamak amacıyla güvenlik önlemleri aldı.

POLİSLER COPLA MÜDAHALE ETTİ

Göstericiler ve polis arasında tansiyon yükselirken polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti.

Güvenlik birimlerinin açıklamasına göre Erfurt ve çevresindeki protestolara katılanların sayısı, yaklaşık 15 bin ila 20 bin civarında yer alıyor.

AFD NE ZAMAN KURULDU?

AfD Partisi, 6 Şubat 2013 tarihinde, Euro Bölgesi borç krizi döneminde kuruldu.

Parti, dönemin Başbakanı Angela Merkel'in euro para birimini ve borçlu Avrupa ülkelerini kurtarma politikalarına karşı çıkan bir protesto hareketi olarak doğdu.

Resmi kuruluşu ise 14 Nisan 2013 tarihinde, Berlin'de yapılan ilk genel kongreyle tamamlandı.

Partinin temeli, Eylül 2012'de kurulan Seçim Alternatifi 2013 adlı bir derneğe dayanmakta.

Euro para biriminin Almanya ekonomisine zarar verdiğini savunan bu dernek, hızla büyüyerek 6 Şubat 2013'te Hessen eyaletindeki Oberursel kentinde yapılan bir toplantıyla siyasi partiye dönüştü.

Partinin ana kurucuları arasında ekonomi profesörü Bernd Lucke, gazeteci Konrad Adam ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinden ayrılan eski politikacı Alexander Gauland yer almaktadır.

AFD NEDEN ALMANYA İÇİNDE BU KADAR TEPKİ ALIYOR?

AfD Partisi'nin bu kadar büyük tepki çekmesinin temel nedenleri, partiyi eleştiren Almanlara göre parti söylemlerinin yabancı düşmanı ve İslam karşıtı olmasıdır.

Milyonlarca göçmeni ve hatta yabancı kökenli Alman vatandaşını ülkeden topluca gönderme planlarının ortaya çıkması, ülkede büyük infial yarattı.

Bazı parti liderlerinin, Nazi geçmişini hafifleten açıklamalar yapması ve yasaklı Nazi sloganlarını kullanması, geçmişiyle yüzleşen Almanya'da sert şekilde eleştirdiler.

AfD yetkilileri, mevcut demokratik kurumları, mahkemeleri ve medyayı hedef alarak ülkedeki demokratik sistemi yıpratmaya çalışmakla suçlandı.