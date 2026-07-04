Mücteba Hamaney'in maketi babasının cenazesinde

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ABD-İsrail saldırısında İran, ciddi kayıplar verdi.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat saldırılarında hedef alınarak öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamaney için cenaze töreni, uzun süre ertelendi.

Gücenlik nedeniyle ertelen tören, dün başkent Tahran'da başladı.

Binlerce kişinin katılım sağladığı ilişkin dikkat çekici bir gelişme de yaşandı.

MÜCTEBA HAMANEY TÖRENE KATILMADI

Hamaney'in Hindistan'daki Temsilcisi Ayetullah Elahi, İsrail'in İran liderlerine yönelik devam eden tehditlerinin, Mücteba Hamaney'in törene katılamamasının nedeni olduğunu belirtti.

MAKETİ GETİRİLDİ

ABD ve İsrail saldırılarında ağır yaralandığı, hatta bir dönem Rusya'da tedavi gördüğü yönünde iddialarla gündeme gelen Mücteba Hamaney'in, babası Ali Hamaney'in cenaze töreninde karton maketinin taşınması dikkat çekti.

VEDA TÖRENİ BAŞLADI

ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran’ın eski lideri Ali Hamaney için Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi’nde veda töreni yapıldı.

Yerel saatle sabah 06.00’da başlayan törene on binlerce İranlı katıldı.

HÜZÜN DOLU ANLAR

Tören alanına yerleştirilen Hamaney’in tabutunun görünmesiyle birlikte törene katılan halk, hüzün dolu anlar yaşadı.

Törende ayrıca ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

Alanı, "Ya Hüseyin" feryatları ve ağıtlar okuyarak, ellerini göğsüne vurarak gelen İranlılar doldurdu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği törene bazı İranlılar yerel kıyafetleri ile katıldı.