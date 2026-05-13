Afyonkarahisar'a dönen Burcu Köksal'a destek: Başkanım yanındayız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yolsuzluk ve rüşvetlerle anılan bir parti haline geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, düğümün de çözülmesine neden oldu.

İmamoğlu'nun akabinde gelen itiraflarla CHP'li birçok belediyede rüşvet ve yolsuzluğun olduğu anlaşıldı.

Bu duruma bulaşmayan ve millete hizmet etmek isteyenler ise CHP'den ayrılmaya çalışıyor.

Bu isimlerden birisi olan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, daha sağlıklı bir ortamda hizmet etmek için AK Parti'ye katıldı.

ROZETİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKTI

AK Parti'ye geçtiği için oldukça huzurlu ve mutlu olduğunu söyleyen Burcu Köksal'a rozetini, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

BUGÜN AFYON'A DÖNDÜ

Köksal, dün Ankara temaslarını tamamladı ve görevinin başına Afyonkarahisar'a döndü.

Köksal'ı belediye önünde vatandaşlar, mehter takımı ve alkışlarla karşıladı.

"YANINDAYIZ BAŞKANIM"

Burcu Köksal'ı alkışlayan vatandaşlar, "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganları attı, Köksal'la tek tek tokalaştı.

Köksal ise belediye önündeki açıklamasında şöyle dedi;

"TEK SEVDAM AFYON"

"Yürekli hemşehriniz, bu şehrin havasını solumuş, bu memleketin derdiyle dertlenmiş bir evladınız olarak, dün olduğu gibi bugün de tek sevdamın Afyonkarahisar olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTIM"

Afyonkarahisar’ın meselelerini daha hızlı sonuçlandırmak, şehrimizin ihtiyaç duyduğu yatırımları hayata geçirmek ve hemşehrilerimizin taleplerine daha güçlü cevap verebilmek için yeni bir dönem başlattım.

Artık inşallah bundan sonra da başta kentsel dönüşüm olmak üzere; altyapıdan ulaşıma, gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik projelere kadar birçok çalışmayı aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz.

"AK PARTİ'DE MEMLEKETİME HİZMET EDECEĞİM"

Şehrimizi büyüten, geliştiren ve güçlendiren her adımın yanında olacağız. Dün söylediğim gibi, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar’ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi’nde hizmet etmeye devam edeceğim.

Afyonkarahisar için elimi her zaman taşın altına koydum, bundan sonra da koymaya devam edeceğim. Adalet ve Kalkınma Partisi’nde Afyonkarahisar’ımızı hak ettiği yere getirmek için hep birlikte, sizlerle hizmet edeceğim."

