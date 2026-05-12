Burcu Köksal: Özgür Özel'in gece yarısı ne yazacağı belli olmuyordu

Beklenen oldu...

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın bir süredir CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacağı konuşuluyordu.

Siyaset kulislerini hareketlendiren bu iddia bugün itibarıyla karşılık buldu.

ROZETİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKTI

AK Parti'ye katılacağı için huzurlu olduğunu söyleyen Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.

Akabinde de, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köksal'a konuşmasının ardından rozetini taktı.

İLK SÖZLERİNDE CHP'YE GÖNDERMEDE BULUNDU

AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozetini takmasının ardından kısa bir konuşma yaptı.

Üstü kapalı şekilde CHP'yi eleştiren Köksal, "Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim" dedi.

Burcu Köksal'ın ilk sözleri: Ailenin kutsallığına inananlarla yol yürüyeceğim

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Köksal, rozet töreninin ardından ikinci açıklamasını ise gazeteci Murat Kelkitlioğlu'na yaptı.

Gazeteci Kelkitlioğlu, Köksal'ın açıklamalarını tv100 ekranlarında bizzat aktardı.

"İLK KEZ BİR LİDER BENİ İNSANCA KARŞILADI"

Köksal'ın, AK Parti'nin kendisine yönelik tutumundan memnun olduğunu aktaran Kelkitlioğlu, Köksal'ın şu ifadeleri kullandığını aktardı:

“Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığından sonra ilk kez bir lider beni insanca karşıladı ve öyle davrandı.”

"ÖZGÜR ÖZEL'İN GECENİN HANGİ SAATİNE NE YAZACAĞI BELLİ OLMUYORDU"

Kararının arkasında olduğunu vurgulayan Köksal'ın, "Cumhurbaşkanı’nın mütevazı ve samimi tavrı beni çok mutlu etti.

Birkaç gündür başımı yastığa yıllardır ilk kez huzurla koyuyorum.

Çünkü Özgür’ün gecenin hangi saatinde ne yazacağı belli olmuyordu." dediği belirtildi.

Özgür Özel'den gelen ve kamuoyunda sıkça tartışılan 'Gerekirse boşa kocanı' mesajına da değinen Köksal, açıklamasında "O meşhur “boşan kocanı” mesajının dışında daha o kadar çok mesaj var ki…" ifadelerine yer verdi.

BELEDİYE MECLİSİNDE ÇOĞUNLUK EL DEĞİŞTİRDİ

Köksal'la birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile 7 belediye meclis üyesi de AK Parti'ye geçti.

Böylece CHP, belediye meclisindeki çoğunluğunu kaybetti.

