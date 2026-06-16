Afyonkarahisar'da belediye binası önünde bıçaklı şüpheli alarmı

Dün saat 17.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Belediye Hizmet Binası önünde, Belediye meclis toplantısının sürdüğü sırada elinde kesici alet bulunan bir kişinin, Belediye Başkanı Veysel Topçu’ya ait aracın çevresinde gizlenmeye çalıştığı fark edildi.

Durumu gören AK Parti Dinar İlçe Başkanı Hüseyin Demir ve belediye çalışanları, şüpheliye doğru yönelerek müdahalede bulundu.

ESKİ ÇALIŞAN OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Şüphelinin, belediyede geçici işçi statüsünde çalışırken iş akdi sona erdirilen K.E. olduğu ileri sürüldü. İlçe Başkanı Hüseyin Demir’in, şüpheliyi sakinleştirmeye çalıştığı ve olayın büyümemesi için çaba gösterdiği öğrenildi.

"CHP'Yİ NASIL TERK EDERSİN"

Görgü tanıklarının ifadelerine göre şüpheli, Belediye Başkanı Veysel Topçu’ya yönelik "CHP'yi nasıl terk edersin?" diyerek hakaret ve tehditlerde bulundu. Bir süre olay yerinde kalan K.E., daha sonra motosikletine binerek bölgeden uzaklaştı.

Belediye Başkanı Topçu’nun olay sırasında meclis toplantısında olduğu, sonradan bilgilendirilmesi üzerine emniyet güçlerine şikayette bulunduğu bildirildi.

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayın şüphelisini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Şüphelinin kimliğinin tespit edilmesinin ardından bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve şüphelinin kısa sürede yakalanmasının hedeflendiğini belirtti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ HER ŞEYİ ORTAYA KOYDU

Yaşananlar, belediye hizmet binasının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin belediye başkanına ait aracın yanında beklediği, belediye personeli tarafından fark edilerek müdahale edildiği ve kısa süre sonra motosikletiyle olay yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.

BELEDİYEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Olayın ardından belediye binası çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi. Emniyet birimleri, benzer olayların yaşanmaması için bölgede devriye faaliyetlerini sıklaştırdı. Soruşturma sürüyor.