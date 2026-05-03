Sivas’ta köylülerin suyla imtihanı: Mezarlar

Sivas’ın Hafik ilçesinde inşa edilen ve 2009 yılında su tutan Pusat-Özen Barajı, birçok köyü sular altında bıraktı.

Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle ilçeye bağlı Maden ve Alanyurt köylerinin mezarları ortaya çıktı.

MEZARLIKLAR YENİDEN DÜZENLENDİ

Köy sakinleri, yıllar sonra tamamen ortaya çıkan mezarlıklarına yaya olarak gidip mezarlıkları yeniden düzenledi.

MEZARLAR BARAJ SULARINA GÖMÜLDÜ

Ancak bu durum iki yıl sürdü. Geçtiğimiz kış mevsiminde yağan yoğun karların erimesi, barajda su seviyesini yükseltti. Mezarlıklar iki yıl sonra yeniden baraj sularına gömüldü.

Köy sakinleri, iki yıl önce yaya gidip onardıkları mezarlığa tekrar uzaktan bakıp dua etmek zorunda kaldı.

Onarılan mezarların büyük bir bölümü sular altında kalırken mezarlıktan geriye kalan küçük bir adacık ve birkaç mezar oldu.

''SU SEVİYESİ YAKLAŞIK 4 METRE YÜKSELDİ''

Alanyurt köyünde yaşayan ve yakınlarının mezarına gitmek isteyen Fuat Yıldız, “Gördüğünüz baraj geçen yıl bu şekilde dolmamıştı. Bu sene güzel doldu, kar ve yağmur yağışı iyiydi. Seviye yaklaşık 4 metre yükseldi. Geçen yıl mezarın oraya çıkmıştık, çekim yapmıştık ama bu sene geçme şansımız yok. Karşısına geçip duamızı edeceğiz.” dedi.

''YAPACAK BİR ŞEYİMİZ YOK''

Kuraklık yıllarında mezarlara ulaşabildiklerini ifade eden Harun Keskin ise, “Bu baraj olalı yollar kesildi. Mezarların karşısına geçip dua edeceğiz, yapacak bir şeyimiz yok.” şeklinde konuştu.