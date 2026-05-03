İzmir’de soba yangını: Bebek hayatını kaybetti

İzmir’in Konak ilçesinde, Akıncı Mahallesi 1298 Sokak’ta dün akşam saat 22.50 sularında, üç katlı bir binanın üçüncü katında, evde çocukların bulunduğu sırada elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen bir yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, evde bulunan dört çocuktan 2’si vatandaşların, 1’i ise itfaiye erlerinin çabasıyla evden çıkarıldı.

1,5 YAŞINDAKİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evde bulunan 1,5 yaşındaki bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR

Dumandan etkilenen ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen 3 çocuk ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı.