Ağabeyinini izinden giden Adıyamanlı genç, LGS'de 500 tam puan yaptı

Adıyaman'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puana ulaşan Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Kerem Polat, ailesine ikinci kez Türkiye birinciliği gururu yaşattı. Eğitimci bir anne ve babanın çocuğu olan Kerem, üç yıl önce aynı sınavda tam puan alarak dikkat çeken ağabeyi Ahmet Yiğit Polat'ın başarısını tekrarlayarak örnek bir başarı hikayesine imza attı.

DÜZENLİ ÇALIŞMA BAŞARIYI GETİRDİ

Sınav hazırlık sürecini planlı ve disiplinli bir şekilde yürüttüğünü anlatan Kerem Polat, başarının uzun saatler boyunca ders çalışmaktan çok, istikrarlı bir çalışma programı oluşturmakla mümkün olduğunu ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığının deneme sınavlarından önemli ölçüde yararlandığını belirten Polat, düzenli tekrarların ve planlı çalışmanın kendisine büyük katkı sağladığını dile getirdi.

"TEKNOLOJİK ALETLERDEN UZAK DURMAK GEREKİYOR"

Sınava hazırlık döneminde teknolojik cihaz kullanımını en aza indirdiğini söyleyen Kerem Polat, aynı sınava hazırlanacak öğrencilere de benzer tavsiyelerde bulundu.

Başarılı öğrenci, "Düzenli ders çalışmanın çok ders çalışmaktan daha önemli olduğunu gördüm. Özellikle MEB'in deneme sınavlarında bunun faydasını hissettim. Teknolojik aletlerden uzak durmak gerekiyor. Sınava girecek arkadaşlara da bunu tavsiye edebilirim." ifadelerini kullandı.

HEDEFİNDE İSTANBUL ERKEK LİSESİ VAR

Eğitim hayatını ağabeyi gibi İstanbul Erkek Lisesi'nde sürdürmek istediğini belirten Kerem Polat, tercihleri arasında Galatasaray Lisesi'nin de bulunduğunu söyledi.

Başarılı öğrenci, ağabeyinin eğitim gördüğü okulda öğrenimine devam ederek onun izinden gitmeyi hedeflediğini ifade etti.

AİLE AYNI GURURU İKİNCİ KEZ YAŞADI

Baba Coşkun Polat, aile olarak büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, 2023 yılında büyük oğulları Ahmet Yiğit Polat'ın da LGS'de 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldığını hatırlattı.

Bu yıl Kerem'in de aynı başarıyı göstermesinin kendileri için tarif edilemez bir gurur olduğunu dile getiren Polat, çocuklarının emeklerinin karşılığını almasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

OKULUNDAN BİLGİSAYAR ÖDÜLÜ

Türkiye Petrolleri Ortaokulu Müdürü Mehmet Ateş ise Kerem Polat'ın disiplinli çalışma anlayışıyla örnek bir öğrenci olduğunu belirtti.

Okul olarak başarılı öğrenciyi bilgisayarla ödüllendirdiklerini ifade eden Ateş, Kerem'in Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı deneme sınavlarını düzenli şekilde çözdüğünü, ders kitaplarını eksiksiz tamamladığını ve planlı çalışmasının bu önemli başarıyı beraberinde getirdiğini kaydetti.

Kerem Polat'ın elde ettiği sonuç, hem ailesinde hem de okulunda büyük sevinç yaşatırken, üst üste iki kardeşin LGS'de 500 tam puana ulaşması eğitim camiasında da takdirle karşılandı.