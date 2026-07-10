Suudi Arabistan’da 40 yıl mahsur kaldı: Türkiye’ye doğru yola çıktı
Suudi Arabistan’da hukuki bir meseleden dolayı hakkında yurtdışı çıkış yasağı bulunan Türk vatandaşı 77 yaşındaki Ali Baybaş yaklaşık 40 yıl sonra Türkiye’ye doğru yola çıktı.
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Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur kalan Sivaslı için diplomatik adımlar atıldı.
Ülkede yıllardır mahsur kalan Türk vatandaşı Ali Baybaş hakkında iyi haber geldi.
YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ
Suudi Arabistan’da hakkında açılan bir davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle hakkında yurtdışı çıkış yasağı getirilen 77 yaşındaki Baybaş, yaklaşık 40 yıldır ülkede mahsur kaldı.
İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Türkiye’nin Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu’nun Suudi Arabistan makamları nezdinde uzun süredir yürüttüğü girişimler neticesinde, Baybaş hakkındaki yurt dışı çıkış ve idari yasakların tamamı kaldırıldı.
TÜRKİYE'YE DOĞRU YOLA ÇIKTI
Baybaş, Türkiye’ye doğru yola çıkmak üzere geldiği havalimanında gözyaşlarını tutamadı. Baybaş, Türkiye’ye doğru yola çıktı.
Suudi Arabistan'da 40 yıldır mahsur kalan Sivaslı için diplomatik adımlar atıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)