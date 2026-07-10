Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı gözaltın alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yargılanan Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı'ya ilişkin dosyada yeni bir gelişme yaşandı.

Ahmet Faruk Karslı, yargılandığı davada tutuklu bulunduğu sırada mahkeme kararıyla dün tahliye edildi.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tahliye kararına yaptığı itirazı İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti.

YENİDEN YAKALANDI

Kararın ardından Karslı hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.

Hakkında çıkartılan tutuklamaya yönelik karar doğrultusunda Karslı yakalandı.

30 MAYIS'TA TUTUKLANMIŞTI

Papara’nın kurucusu ve eski sahibi Ahmed Faruk Karslı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınıp ardından 30 Mayıs’ta tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Papara’nın yasa dışı bahisle bağlantılı mali işlemlerde kullanıldığı iddiasıyla şirket hakkında inceleme başlatıldı.