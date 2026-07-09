Papara'nın kurucusu Ahmed Faruk Karslı tahliye oldu
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yürütülen Papara dosyasında tutuklu bulunan şirketin kurucusu ve eski sahibi Ahmed Faruk Karslı hakkında tahliye kararı verildi.
Yasa dışı bahis soruşturmalarında yeni tahliyeler yaşanmaya devam ediyor.
Papara’nın kurucusu ve eski sahibi Ahmed Faruk Karslı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alınıp ardından 30 Mayıs’ta tutuklandı.
Soruşturma kapsamında Papara’nın yasa dışı bahisle bağlantılı mali işlemlerde kullanıldığı iddiasıyla şirket hakkında inceleme başlatıldı.
TAHLİYE KARARI VERİLDİ
Soruşturma kapsamında bugün itibarıyla dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Karslı, yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tahliye edildi.
FAALİYET İZNİ İPTAL EDİLMİŞTİ
Süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papara’nın faaliyet izinlerini iptal etmişti.
Karar Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.
HİSSELERİ EMLAK KATILIM DEVRALDI
Papara’nın bağlı bulunduğu PPR Holding A.Ş.’nin iştirakleri ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satış sürecine alınmıştı.
Şirketin hisselerinin tamamı daha sonra Türkiye Emlak Katılım Bankası tarafından devralındı.