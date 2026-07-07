Ahmet Akyol: ASELSAN ürünleri 21 NATO ülkesinde kullanılıyor

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, transatlantik savunma üretimi ve buna ilişkin yatırımların ön planda olacağı Savunma Sanayii Forumu'yla başladı.

NTV'nin canlı yayınında konuşan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye'nin NATO'nun en güçlü savunma sanayilerinden birine sahip olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE, NATO İÇİNDEKİ STRATEJİK KONUMUNU GÜÇLENDİRDİ"

NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda konuşan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türkiye'nin savunma sanayisindeki dönüşümünün NATO içerisindeki stratejik konumunu güçlendirdiğini belirtti.

Türkiye'nin geçmişte NATO içindeki öneminin coğrafi konumu ve sahip olduğu büyük orduyla öne çıktığını ifade eden Akyol, bugün ise güçlü savunma sanayisinin de bu tabloya eklendiğini söyledi.

Akyol, "Artık coğrafi avantajı olan, NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip ve güçlü savunma sanayisiyle öne çıkan bir Türkiye var. Bu durum, ülkemizi NATO'nun en değerli müttefiklerinden biri haline getiriyor." dedi.

ASELSAN'IN NATO'DAKİ VARLIĞI BÜYÜYOR

ASELSAN'ın 51 yıllık geçmişi boyunca NATO'ya önemli katkılar sunduğunu belirten Akyol, şirketin bugün 21 NATO ülkesinde ürünlerinin kullanıldığını, 5 NATO ülkesinde ise ofis ve tesislerle faaliyet gösterdiğini söyledi.

Şirketin haberleşme sistemleri, dost-düşman tanıma sistemleri ve füze nişangâhları gibi birçok kritik ürünü doğrudan NATO'ya ve üye ülkelere sağladığını belirten Akyol, yakın dönemde yeni uluslararası ihaleler de kazandıklarını açıkladı.

"ÜRÜN GELİŞTİRME SÜREMİZİ 48 AYDAN 28 AYA İNDİRDİK"

ASELSAN'ın son yıllarda üretim ve Ar-Ge süreçlerinde önemli ilerleme kaydettiğini vurgulayan Akyol, yeni ürün geliştirme süresini 48 aydan 28 aya düşürdüklerini söyledi.

Bir yıl içinde alınan siparişlerin yüzde 27'sini aynı yıl teslim edebilecek seviyeye ulaştıklarını ifade eden Akyol, seri üretim kapasitelerini ise son iki yılda yüzde 40 artırdıklarını belirtti.

"15 BİN KİŞİLİK GENÇ KADROYLA ÇALIŞIYORUZ"

ASELSAN'ın yaklaşık 15 bin kişilik, yaş ortalaması 33 olan genç ve dinamik bir kadroya sahip olduğunu söyleyen Akyol, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin nisan ayındaki ASELSAN ziyaretinde bu dönüşümden etkilendiğini ifade etti.

Akyol, "Sayın Rutte'nin farklı platformlarda ASELSAN'dan övgüyle söz etmesi bizim için büyük bir gurur. Bu başarı, Türk mühendislerinin ve teknisyenlerinin eseridir." diye konuştu.

2,7 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM SÜRÜYOR

ASELSAN'ın üretim kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarına devam ettiğini belirten Akyol, şirketin halen 2,7 milyar dolarlık yatırım programı yürüttüğünü söyledi.

Son dönemde su altı sistemleri ve akıllı mühimmat tesislerini devreye aldıklarını hatırlatan Akyol, geçen yıl da üretim kapasitesini yüzde 40 artıran yeni tesislerin açıldığını ifade etti.

"AVRUPA'YA GÖRE DAHA HIZLI TESLİMAT YAPIYORUZ"

Türk savunma sanayisinin üretim hızında önemli avantaj yakaladığını vurgulayan Akyol, Avrupa'daki birçok firmaya göre daha kısa sürede teslimat gerçekleştirebildiklerini söyledi.

Polonya'da önemli bir elektronik harp ihalesini kazandıklarını hatırlatan Akyol, "Daha rekabetçi fiyat, daha gelişmiş ürün ve daha hızlı teslimat sunabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

SAVUNMA İHRACATINDA BÜYÜME SÜRÜYOR

Geçen yıl Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının 10 milyar doları aştığını belirten Akyol, bunun yarısından fazlasının Avrupa ve NATO ülkelerine yapıldığını söyledi.

ASELSAN'ın son iki yılda dolar bazında yıllık yüzde 29 büyüme kaydettiğini ifade eden Akyol, küresel savunma şirketlerinin ortalama büyüme hızının ise yüzde 11 seviyesinde bulunduğunu dile getirdi.

"AMBARGOLAR BİZİ DURDURMADI"

Geçmişte uygulanan savunma sanayi ambargolarının yerli üretimi hızlandırdığını belirten Akyol, Türkiye'nin birçok alanda dışa bağımlılığı azaltarak daha gelişmiş ürünler geliştirdiğini söyledi.

Akyol, "Geçmişte ambargo uygulayan ülkeler bugün ortak yatırım yapmak ve ürünlerimizi tedarik etmek için bizimle görüşüyor. Türkiye artık savunma sanayisinde farklı bir noktaya ulaştı." dedi.

NATO İLE YENİ İŞ BİRLİKLERİ BEKLENİYOR

Akyol, ASELSAN'ın haberleşme sistemleri, dost-düşman tanıma sistemleri ve füze nişangâhları gibi birçok kritik ürünü doğrudan NATO'ya ve üye ülkelere sağladığını, ayrıca yakın dönemde yeni uluslararası ihaleler kazandığını söyledi.

Yeni dönemde daha kapsamlı uluslararası iş birliklerinin hayata geçmesini beklediklerini ifade eden Akyol, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişini sürdüreceğini sözlerine ekledi.