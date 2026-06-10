AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

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AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde saat 15.10’da başladı.

BELDE SEÇİM SONUÇLARI MYK GÜNDEMİNDE

Toplantıda 7 Haziran'da gerçekleştirilen belde seçimlerinin değerlendirileceği, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı’nın sunumu ile TBMM Parti Grubu çalışmaları ve Meclis gündeminin ele alınacağı öğrenildi.

ÖMER ÇELİK AÇIKLAMA YAPACAK

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapacak.