Akaryakıt fiyatlarında son durum: 11 Temmuz benzin, motorin ve LPG fiyatları
Orta Doğu'daki hareketliliğin Brent petrol fiyatlarına olan etkisi, akaryakıt tabelalarını yeniden değiştirdi. Beklenen yeni düzenlemelerle birlikte gözler pompaya yansıyan güncel rakamlara çevrildi. İşte 11 Temmuz akaryakıt fiyatları…
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Orta Doğu'daki savaş endişesi Brent petrol fiyatlarını yukarı taşırken, akaryakıt piyasasında da dengeleri değiştirdi.
Gelen artışların ardından 11 Temmuz itibarıyla motorinde 2,16 TL'lik indirim yapılacağı öğrenildi.
Ancak uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle söz konusu indirim doğrudan pompa fiyatlarına yansımadı.
Vatandaşlar, yapılan zam ve indirimin ardından güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı.
İşte 11 Temmuz benzin, motorin ve LPG fiyatları:
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 62,87 TL
Motorin: 69,85 TL
LPG: 31,19 TL
Ankara
Benzin: 63,84 TL
Motorin: 70,97 TL
LPG: 31,19 TL
İzmir
Benzin: 64,12 TL
Motorin: 71,24 TL
LPG: 31,79 TL