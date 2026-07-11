Leandro Trossard cephesinden Fenerbahçe iddialarına yanıt!

Beşiktaş'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Belçikalı yıldız Leandro Trossard ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlıların başarılı futbolcuyu kadrosuna katmaya artık çok yakın olduğu ileri sürüldü.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Murat Özen'in haberine göre; Arsenal forması giyen Leandro Trossard’ın temsilcisiyle İstanbul’da yapılan görüşmelerde taraflar arasında bir çok konuda olumlu yönde aşama kaydedildi.

Belçika’nın 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya elenmesi sonrası oyuncu ailesinin yanına dönecek.

Beşiktaş, Trossard’a oyuncu tatile çıkmadan sözleşmeyi imzalatmak istiyor.

FENERBAHÇE İÇİN AÇIKLAMA

Öte yandan Trossard'ın menajerlik ekibi, son günlerde ortaya atılan Fenerbahçe iddialarını ise "Böyle bir durum kesinlikle yok" diyerek net bir dille yalanladı.

PERFORMANSI

18 milyon euro piyasa değeri bulunan 31 yaşındaki kanat oyuncusu, geride bıraktığımız sezon Arsenal'de 50 maçta 8 gol ve 11 asistle oynadı.