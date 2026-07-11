Vatandaşa sorduk: Aylık bakımınız için ne kadar para harcıyorsunuz

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Sokağın nabzını tutan Ensonhaber ekibi, bu kez vatandaşa bakım masraflarını sordu.

2 BİN LİRADAN, 20 BİN LİRAYA KADAR CEVAPLAR

Soruya 2 bin lira cevabı da geldi, 20 bin lira diyen de oldu.

Kadınlar kuaför, kozmetik ürünler ve çeşitli bakım işlemlerine harcama yaparken, erkekler ise neredeyse sadece berberlere tıraş için ödeme yaptıklarını söyledi.

KADINLAR EN ÇOK KUAFÖR MASRAFI YAPIYOR

Kadınların verdiği yanıtlarda, bakım yapılan masrafların geniş bir aralıkta olduğu görüldü.

Bazı kadınlar kuaförde saç boyatmak için daha fazla harcama yaparken, bazı kadınlar ise sadece nemlendirici gibi ürünler kullandıklarını belirtti.

"20 BİN LİRASI VARDIR"

Verilen diğer yanıtlar ise şöyle oldu:

- 20 bin TL vardır. Ruj, fondöten, saç bakımı, şampuan...

- Çok gitmiyor aslında 5 bin falan muhtemelen. Nemlendirici her ay bitiyor. Makyaj çoğunlukla, concealer ve CC krem gibi şeyler.

- 10 bin falan yani. Bence yüksek bir tutar. Param bitiyor yani.

- 20 bin. Saç boyası, makyaj, kirpik...

- Çok değil 10-15 bin TL.

- 5 bin lirayı, 10 bin lirayı bulabiliyor bazen. Eğer bütün ürünlerim aynı anda bittiyse daha fazla da olabiliyor.

"4 BİN LİRA, HAFTADA BİR BERBERE GİDİYORUM"

Erkeklerin aynı soruya verdiği yanıtlar ise kadınlara nazaran daha az masraf yaptıklarını gösterdi.

Erkeklerin cevapları şunlar oldu:

- Herhalde 6 bin falandır. Daha fazla değildir.

- 4 bin TL. Haftada bir berbere gidiyorum. Saç tıraşı dahilse bin 500 TL falandır.

- 2-3 bin lira bandında diyebiliriz aşağı yukarı. Hem ihtiyaç hem keyfi diyebiliriz ona birazcık.

- Saç tıraşı dahil ise herhalde bin 500 lira falandır.