Akın Gürlek yargıda dijitalleşme adımlarını hızlandırdı: E-Duruşma sisteminin kapsamı genişleyecek

Adalet Bakanlığı, hukuk sistemini pratikleştirecek dijital dönüşüm adımlarını hızlandırdı.

Teknoloji destekli uygulamaları sisteme entegre ederek adli sistemin daha seri şekilde işlemesi hedefleniyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukatların iş yükünü azaltacak ve yargılama süreçlerini hızlandıracak teknolojik adımların süreceğini söyledi.

E-DURUŞMA SİSTEMİNİN KAPSAMI GENİŞLEYECEK

Akın Gürlek, e-Duruşma sisteminin kapsamını genişletileceğini açıkladı.

Yeni düzenleme ile e-Duruşma uygulaması yalnızca ilk derece mahkemeleriyle sınırlı kalmayacak, Bölge Adliye Mahkemelerinde sistem hayata geçirilecek, avukatların yanı sıra davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi tüm ilgililer e-Duruşma yoluyla dinlenebilecek.

Böylece yargılama süreçlerinde hız, erişim kolaylığı ve etkinliğin artırılması hedefleniyor.

USUL İŞLEMLERİ DE YAPILACAK

Yeni düzenleme ile ön inceleme duruşmalarının yanı sıra istinabe, yemin, isticvap ve tarafların dinlenmesi gibi usul işlemlerinin de e-Duruşma sistemi üzerinden yapılabilmesinin önü açılacak.

DAVALI VE DAVACI DA DİNLENEBİLECEK

Ayrıca yapılacak yazılım geliştirmeleriyle birlikte avukatların yanı sıra davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi yargılamanın diğer ilgililerinin de e-Duruşma yoluyla dinlenebilmesine imkân sağlanacak.

Hâkimlerin gerekli gördükleri hâllerde e-Duruşma yöntemine re'sen karar verebilmesi de planlanırken, böylece yargılama süreçlerinde hız, erişim kolaylığı ve etkinliğin artırılması hedefleniyor.

DİJİTAL UYGULAMALAR YAYGINLAŞACAK

Bakan Gürlek, teknolojik imkânların ve yapay zekâ destekli uygulamaların adalet hizmetlerinde daha fazla kullanılacağını belirterek, "Avukatlarımızın enerjilerini adliyeye gidip gelmek yerine mesleki faaliyetlerine ayırabilmeleri için dijital imkânları geliştirmeye devam edeceğiz" mesajını vermişti.