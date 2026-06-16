Aksaray'da aracıyla kaza yaptı, polise tepki gösterdi: Bende alkol yok

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Aksaray'da E-90 kara yolundan 105. Cadde'yi takiben hastane istikametine seyreden 27 yaşındaki Ali E. idaresindeki otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç kontrolden çıkarak dönel kavşağa çarptı.

KAZAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Çarpmanın şiddetiyle araç hasar görürken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yaralı olmadığını belirleyerek kazayla ilgili inceleme başlattı.

ALKOLMETREYE TEPKİ GÖSTERDİ

Polis memurlarının alkolmetre uzattığı sürücü, "Bende alkol yok, bende sinir hastalığı var." diyerek tepki gösterdi.

Yapılan alkol muayenesinde sürücü alkolsüz çıkarken kazayla ilgili tutanak tutularak araç, sürücü tarafından sanayiye çektirildi.