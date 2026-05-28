Aksaray’da köye dönmeye karar veren uzman çavuş, 2 yılda bin 300 koyun sahibi oldu

2020 yılında uzman çavuş olarak göreve başlayıp 2 yıl sonra bırakan Mehmet Demir, Taşpınar beldesine dönmeye karar verdi.

İlk başlarda yaylada 100 koyunla başladığı üretimi 2 yılda bin 300’e kadar çıkardı.

BİN 300 KUZULU KOYUNU OLDU

Hasandağı eteklerinde büyük bir sürü sahibi olan Demir’in şu an yaklaşık bin 300 kuzulu koyunu var.

Uzman çavuşluğu bıraktığında 100 koyunla başladığını belirten Demir, işleri büyütüp büyük bir yatırım yaptığını ifade etti.

"YAĞIŞLARIN BOLLUĞU, MERA ALANLARINI OLUMLU ETKİLEDİ"

Bu yıl hayvanların sütü çok olduğu belirten Demir, “Her yıl hayvanlar 8-10 kilometre giderken açığa yaylım için çıkıyordu. Bu yıl 2 kilometreyi geçmedi. Kışa kadar da bu şekilde devam edecek. Bu yıl hayvanlar uzaklara gitmiyor. Yağışların bolluğu, mera alanlarını olumlu etkiledi.

Her yıl ağustos ayında koçlanma olurdu. Bu yıl ot verimi bol olduğu için koçlanmalar erken başladı. Bu yıl 10 ile 11 içerisinde kuzu alacağız. Bizim gibi diğer sürülerde durum aynı” dedi.

"GÖRENLER SEN BU İŞİ NASIL YAPIYORSUN DİYORLAR"

İşlerini büyüttüğünü, etrafındakilerin şaşırdığını belirten Demir şöyle dedi:

“Uzman çavuşluğu bırakıp köyüme 2 yıl önce geldim. Görenler sen bu işi nasıl yapıyorsun diyorlar. Herkes şaşırıyor. ‘Senin gibi gençler kafelerde geziyor, sen hayvanın başındasın’ diyorlar.

Ben 15 yaşında başlamıştım. Günlük 200-250 litre sütümüz oluyor. Bu yıl Sarıbaş süt koyunu getirdik. Onda bir koyundan 1,5 kiloya kadar süt verimi alıyoruz.”