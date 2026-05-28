AK Parti ile CHP 3 bayram aradan sonra yeniden bayramlaşıyor

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası bayramlaşma trafiği başladı.

AK Parti, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Genel Merkez’de 16 siyasi partiden heyetleri kabul edecek.

AK Parti'ye ziyaret yapacak partiler arasında CHP, MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti, Doğru Yol Partisi, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Anahtar Parti, DEVA Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi yer alıyor.

AK Parti ise iki ayrı heyetle partilere iade-i ziyarette bulunacak.

Adıyaman Milletvekili Resul Kurt başkanlığındaki heyet (Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Fatma İlkcan Aksu ve Gençlik Kolları MKYK Üyesi Yunus Emre Şahin ile birlikte) CHP dahil birçok partiyi ziyaret edecek.

3 BAYRAM SONRA İLK BAYRAMLAŞMA ZİYARETİ

AK Parti ile CHP bayramlaşma ziyareti gerçekleşti.

İki parti 3 bayram sonra ilk kez bayramlaştı.

AK Parti ile CHP arasındaki son bayramlaşma, Haziran 2024’teki Kurban Bayramı’nda gerçekleşmişti.

Ardından gelen süreçte iki parti arasında bayramlaşma yapılmamıştı.

AK PARTİ VE MHP DE KARŞILIKLI ZİYARETTE BULUNDU

Kurban Bayramı dolayısıyla siyasi partiler arası geleneksel bayramlaşma ziyaretleri kapsamında AK Parti ve MHP heyetleri karşılıklı ziyaretlerde bulundu.

Bu ziyaretler, Cumhur İttifakı'nın iki ortağı arasındaki geleneksel bayramlaşma çerçevesinde dostane bir ortamda geçti.