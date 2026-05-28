ABD’de skandal: CIA yetkilisi 40 milyon dolarlık altın çalmakla suçlanıyor

Skandal suçlama ABD’de tansiyonu yükseltti.

Kamuoyunu karıştıran suçlamalara ilişkin ABD’nin Virginia eyaletindeki federal mahkeme kayıtları ortaya çıktı.

KAMU PARASI ÇALMAK SUÇLAMASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Kayıtlara göre David Rush isimli eski bir ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) yetkilisi, geçen hafta kamu parasını çalmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Davayı soruşturan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanının ifadesine göre, Rush’ın “işle ilgili harcamalar için önemli miktarda döviz ve onlarca milyon dolar değerinde külçe altın talep ettiği ve aldığı” aktarıldı.

300'DEN FAZLA KÜLÇE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Rush’ın bu fonları ne amaçla kullanmayı planladığı net olmamakla birlikte, paranın bir kısmının ofisinin yakınındaki bir depoda bulunduğu belirtildi.

Yetkililerin 18 Mayıs’ta Rush’ın evinde yaptığı aramada, tahmini değeri 40 milyon doların üzerinde olan 300’den fazla külçe altın, yaklaşık 2 milyon ABD doları ve 35 adet lüks saat ele geçirildi.

DURUŞMASI YARIN GÖRÜLECEK

Duruşması yarın görülecek olan Rush’ın CIA’deki görevinden ne zaman ayrıldığı ise belirtilmedi.