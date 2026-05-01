Aksaray'da yemek yaparken elbisesi tutuşan yaşlı kadın can verdi

Aksaray merkez Küçük Bölcek Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 4'üncü katında yalnız yaşayan Meryem Altınsoy'ın ocakta yemek yaparken elbisesi tutuştu.

Yangını söndürmek isterken, iddiaya göre, evin koridorunda düşen 91 yaşındaki Altınsoy'un eteğindeki alevler halıya sıçradı.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde 4 çocuk annesi Altınsoy'un yaşamı yitirdiğini belirledi.

İncelemenin ardından Altınsoy'un cesedi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili konuşan Altınsoy'un komşusu Necla Serin, "Akrabaları benden yardım istedi. Ben de hemen koştum, baktım nine koridorda yatıyor. Üstüne halı kapatmış, o sırada her tarafı yanıyordu. Ben de hortum ile söndürdüm ama ölmüş. Benim karşı komşumdu" diye konuştu.