Akupunktur: Vücudun enerjisini dengeliyor, zayıflatıyor

Akupunktur, 3500 yıldan uzun tarihi olan Geleneksel Çin Tıbbı’ndan türetilmiş bir tamamlayıcı tıp tedavisidir. İnce iğnelerin, tedavi edici veya önleyici amaçlarla vücudun belirli bölgelerine batırılmasıyla gerçekleştirilir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, 100’ün üzerinde farklı durum için önerilmektedir. Ülkemizdeki en yaygın kullanım amaçları ise sigara bırakma, ağrıları hafifletme ve zayıflamadır.

Akupunktur, Çinliler tarafından bulunan ve ülkemizde de yaygınca uygulanan yardımcı bir tedavi yöntemi olarak geçiyor. Akupunktur'un faydası saymakla bitmiyor.

AKUPUNKTUR NEDİR, FAYDALARI NELERDİR

Akupunktur, vücuttaki belirli noktalara çok ince, steril iğnelerin batırılmasıyla uygulanan kadim bir Çin tıbbı yöntemidir. Sinir sistemini ve hormonları uyararak vücudun kendi kendini iyileştirme mekanizmasını harekete geçirmeyi amaçlar. Günümüzde modern tıp uygulamalarını destekleyen tamamlayıcı bir tedavi olarak kabul edilir.

Kronik Ağrı Yönetimi: Baş ağrısı, migren, bel, boyun, diz ve eklem ağrılarının yanı sıra fibromiyalji tedavisinde oldukça etkilidir.

Ruhsal İyileşme ve Uyku: Endorfin ve serotonin salgılanmasını destekleyerek depresyon ve anksiyete belirtilerini hafifletir. Uyku bozukluklarının dengelenmesine yardımcı olur.

Kilo Verme ve Bağımlılık: Metabolizmayı düzenler, iştah kontrolüne destek olur ve sigara bırakma süreçlerinde nikotin yoksunluğunu hafifletir.

Sindirim Sistemi Düzenlemesi: İrritabl bağırsak sendromu (İBS), mide bulantısı ve reflü gibi sorunların tedavisinde tamamlayıcı rol oynar.Bağışıklık ve Hormonal Denge: Hormonların dengelenmesine yardımcı olur ve mevsimsel alerjilerde bağışıklık sistemini dengeleyerek semptomları azaltabilir.

Akupunktur tedavisinin faydalı olacağı diğer rahatsızlıklar:

Bel ağrısı

Boyun ağrısı

Osteoartrit (Kireçlenme)

Diz Ağrısı

Baş Ağrısı

Migren

Mide Bulantısı

Romatizmal Eklem İltihabı

Kas ağrısı

Adet sancıları

Spor yaralanmaları

Sinir bozuklukları ve yüz ağrıları

Akupunktur tedavisinin yardımcı olabildiği bazı ciddi sağlık sorunları da bulunmaktadır. Tamamlayıcı tedavi olarak aşağıdaki hastalık ve sağlık sorunlarında da uygulanabilir:

Kanser tedavileri

Kanser tedavilerinin yan etkileri

Bağışıklık sistemi sorunları

Kısırlık

İrritabl (huzursuz) bağırsak sendromu

Menopoz

Menopoza bağlı ateş basması

AKUPUNKTUR NASIL UYGULANIR?

Akupunktur uzmanı (sağlık bakanlığı onaylı sertifikalı hekimler), hastanın şikayetine göre vücut, kulak veya baş bölgesindeki spesifik noktaları belirler. Saç teli kalınlığında olan tek kullanımlık metal iğneler bu noktalara yerleştirilir ve genellikle 20-30 dakika bekletilir. İğneler vücutta iken hafif bir karıncalanma veya ısı hissedilebilir, ancak işlem genelde ağrısızdır.