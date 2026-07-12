Altı Üstü İstanbul'un Pamuk'u bakın gerçekte kimin annesiymiş! Oğlu Kızılcık Şerbeti'nden...
Altı Üstü İstanbul dizisinde "Pamuk" karakterini canlandıran oyuncu Sacide Taşaner'in oğlu da oyuncu çıktı.
ATV'nin çiçeği burnunda yaz dizisi Altı Üstü İstanbul, pazartesi akşamları ekrana geliyor.
Dizideki karakterler ise sosyal medyanın sık sık gündeminde yer alıyor.
Altı Üstü İstanbul'da Pamuk Çankaya karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Sacide Taşaner, başarılı oyunculuğunun yanı sıra ailesiyle de ilgileri çekti.
Dizide "fırsatçı babaanne" Pamuk'a hayat veren Sacide Taşaner'in oğlu da tanıdık çıktı.
Kızılcık'ın Giray'ı
Sacide Taşaner'in oğlu, son olarak Kızılcık Şerbeti dizisiyle dikkatleri çeken Kaan Taşaner'in ta kendisi.
Sacide Taşaner ve Kaan Taşaner, Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alan "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde birlikte rol almıştı.
Kaan Taşaner, Erdoğan Yaşaran karakterini canlandırırken Sacide Taşaner ise Halide rolüyle izleyici karşısına çıkmıştı.