Alex Ferguson, Manchester United-Liverpool maçı öncesi hastaneye kaldırıldı

Kırmızı şeytanlara dev maç öncesi şok...

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United'ın efsanevi teknik direktörü Alex Ferguson, Manchester United-Liverpool arasından oynanan maçtan önce rahatsızlandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İskoç teknik adam, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye sevk edildi.

84 yaşındaki Ferguson'un durumunun kritik olmadığı, kontrollerin ardından evine dönmesinin beklendiği kaydedildi.

LOCADAN TAKİP EDİYOR

Manchester ekibini 27 yıl çalıştıran Ferguson, kulübün maçlarını genellikle direktör locasından takip ediyor.

Ferguson, 2018 yılında beyin kanaması geçirmiş ve bir süre yoğun bakımda kalmıştı.

KULÜBÜN EN BÜYÜK EFSANELERİNDEN

Alex Ferguson, Manchester United tarihinin en önemli figürlerinden biri olarak kulüple özdeşleşmiş bir isim olarak öne çıkıyor.

1986 yılında göreve gelen Ferguson, 27 yıl boyunca United’ın teknik direktörlüğünü yaptı.

Bu süreçte kulübe 13 Premier Lig şampiyonluğu ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi kazandırdı.

Ferguson yönetiminde Manchester United, İngiliz futbolunun en baskın takımlarından biri haline geldi.

2013 yılında teknik direktörlük görevinden ayrılan efsane isim, kulüp içinde etkisini sürdürmeye devam etti.

Ferguson, emekliliğinin ardından 'onursal direktör' olarak kulüple bağını korudu.