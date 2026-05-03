Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti

Ukrayna Premier Lig'de 26. hafta Dinamo Kiev - Shakhtar derbisine sahne oldu.

Mücadelede gol perdesini 13. dakikada Ponomarenko açtı.

27. dakikada sakatlanan Santos, yerini Tobias'a bıraktı. Soyunma odasına ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle gidildi.

Shakhtar, 50. dakikada Ferreira ile durumu dengeledi.

KAZANAN ARDA TURAN'IN EKİBİ

68. dakikada Traore ile bir gol daha bulan Donetsk ekibi, öne geçti.

Maçın kalan anlarında fileler havalanmadı ve Arda Turan'ın öğrencileri sahadan 2-1 galip ayrıldı.

HAFTAYA ŞAMPİYONLUK İLAN EDİLEBİLİR

En yakın takipçisi LNZ Cherkasy ile puan farkını 10'a yükselten Shakhtar, gelecek hafta deplasmanda SK Poltava'yı mağlup ederse bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Arda Turan'ın ekibi Ukrayna Premier Lig'de 63 puanla, en yakın rakibinin 10 puan önünde zirvede yer alıyor.

18 MAÇTIR YENİLMEDİLER

Ligde yalnızca 1 kez maç kaybeden Shakhtar, 18 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi.