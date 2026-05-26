Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığına yönelik haberleri yalanladı

CHP'de mutlak butlan kararının yankıları sürüyor.

Özgür Özel ve ekibinin delegelere oy karşılığında para verildiğinin ortaya çıkmasının ardından mahkemeden mutlak butlan kararı çıktı.

Bu karar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, partinin başına döndü ve yeniden genel başkan oldu.

Özgür Özel ve ekibinin genel merkezden ayrılmasının ardından da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Kılıçdaroğlu tebrik ettiği söylendi.

YALANLANDI

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ali Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramadı.

"HAYIRLI OLSUN" TELEFONU AÇTIĞI SÖYLENDİ

Ali Babacan'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak "hayırlı olsun" dediği iddia edilmiş, "Altılı Masa'dan tek arayan o oldu" şeklinde haberler yapılmıştı.

BASIN DANIŞMANI YALANLADI

Ali Babacan’ın Basın Danışmanı Ömer Şahin, Babacan’ın, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Yeni Yol Partisi grup toplantısında konuşan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, muhalefet partisi CHP'nin belediyelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

"SKANDAL ÜZERİNE SKANDAL GÖRÜYORUZ"

CHP'li belediyelerin savunulacak bir yanı olmadığı dile getiren Babacan, şunları söylemişti:

“Ana muhalefetin yönettiği belediyelere bakıyoruz, skandal üzerine skandal görüyoruz. Bazı belediyelerde yolsuzluk almış başını gitmiş durumda. Üstelik kendileri de bu durumu kabul ediyorlar; çünkü bazı belediyelerde gerçekten savunulacak bir tablo yok.



Ana muhalefetin hesapsızlığı, denetimsizliği ve iş bilmezliği. Olan o şehirlerde yaşayan vatandaşlarımıza, hizmet bekleyen insanlarımıza oluyor. Gerçekten Türkiye genelinde belediye hizmetlerine baktığımızda büyük bir gerileme var.



Hizmet üretemiyorlar, kimi korku altında kimi de menfaat şebekelerinin içinde kendi işlerine bakmıyorlar. Milletimiz bu iki yanlışın ortasında kalıverdi.



Şehrimizin sorunları da sümen altı edildi. Aslında siyasi partilerin belediyelerle alakalı kendi iç denetim mekanizmalarının olması lazım.”

