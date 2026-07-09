Alparslan Bayraktar: Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek

Türkiye, enerji alanında diğer ülkelerle yakın iş birliğini sürdürüyor.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Bağdat'ta Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki stratejik projeler ele alındı.

"IRAK'TAN CEYHAN'A PETROL AKIŞI SÜRECEK"

Mevcut altyapıyı etkin kullanmak istediklerini belirten Bayraktar, Kalkınma Yolu Projesi’ni bölgesel bir enerji hattına dönüştürmeyi hedeflediklerini ve Irak’taki yeni hükümetle petrol ve doğal gaz alanında yakın iş birliğini sürdüreceklerini vurguladı.

Burada ayrıca önemli bir duyuruda da bulunan Bakan Bayraktar, "Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek" dedi.

"BORU HATTI KONUSUNDA 12 AYI KAPSAYACAK BİR ANLAŞMAYA YAKINIZ"

Irak-Türkiye boru hattı hakkında da konuşan Bayraktar, "Önümüzdeki 12 ayı kapsayacak bir anlaşmayı son aşamasına getirdik.

Önümüzdeki günlerde imzalamayı ve kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK ORTALAMA 250 BİN VARİL PETROL AKIŞI SAĞLANIYOR

Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı, bölgesel enerji ticaretinin ve Türkiye'nin enerji merkezine (hub) dönüşme stratejisinin en kritik can damarı olmayı sürdürmekte.

Irak hükümeti ile yürütülen yoğun diplomasi trafiğinin ardından Temmuz 2026 itibarıyla sağlanan yeni mutabakatla, hattan günlük ortalama 250 bin varil ham petrolün Ceyhan terminaline güvenli ve kesintisiz akışı garanti altına alınmıştır.

TÜRKİYE'YE MİLYARLARCA DOLARLIK TRANSİT GEÇİŞ GELİRİ SAĞLIYOR

Enerji koridorunun yeniden tam kapasiteyle işlerlik kazanması, Küresel petrol arz güvenliğini tahkim ederken Türkiye'ye hem milyarlarca dolarlık transit geçiş geliri sağlamakta hem de bölgedeki jeopolitik ve ekonomik elini güçlendirmekte.

Küresel piyasalardaki fiyat istikrarı açısından da kritik rol oynayan hat, Kerkük petrollerini en kısa yoldan Akdeniz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırarak iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonu en üst seviyeye taşımakta.