Suudi Arabistan ve Kanada'dan Hürmüz Boğazı açıklaması

ABD ile İran arasında ateşkese rağmen son dönemde art arda yaşanan karşılıklı hamleler ve misillemeler Orta Doğu'da gerilimi tırmandırırken, saldırılar yeniden başladı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri vurmasına yanıt olarak çok sayıda hedefe operasyon düzenleyen ABD ordusu, misillemelerin tekrar etmesi halinde saldırılarını genişleteceğini duyurdu.

ABD basını ise Beyaz Saray'ın İran'a karşı haftalar ya da aylar sürebilecek operasyonlara hazırlandığını öne sürdü.

Bu kapsamda Suudi Arabistan ve Kanada'dan konuya dair açıklama geldi.

"MÜZAKERE SÜRECİNE YENİDEN DÖNÜLMELİ"

Suudi Arabistan ile Kanada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda tankerleri hedef alan ihlalleri ile bölgedeki bazı ülkelere yönelik saldırılarını kınayarak, gerilimin düşürülmesi, müzakere sürecine yeniden dönülmesi ve diyalog yoluna öncelik verilmesinin önemini vurguladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Cidde'de bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ile ortak işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imkanlar ele alındı.

ORTA DOĞU'DAKİ SON GELİŞMELER ELE ALINDI

Suudi Arabistan ile Kanada arasındaki ortak çıkarların desteklenmesi ve ikili ortaklığın daha da güçlendirilmesine yönelik adımların değerlendirildiği görüşmede ayrıca, bölgedeki son gelişmeler de masaya yatırıldı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda tankerleri hedef alan ihlalleri ile bölgedeki bazı ülkelere yönelik saldırılarının kınandığı görüşmede, gerilimin düşürülmesi, müzakere sürecine yeniden dönülmesi ve diyalog yoluna öncelik verilmesinin önemi vurgulandı.

Görüşmede, bu yaklaşımın bölgesel ve uluslararası düzeyde barış ve güvenliği pekiştirecek kapsamlı bir anlaşmaya zemin hazırlayacağı ifade edildi.