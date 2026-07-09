Çim biçerken tesadüfen buldu: Toprağın altından 40.000 euro değerinde altın çıktı

Geçtiğimiz ekim ayında Dresden yakınlarındaki Bannewitz kasabasında bir belediye çalışanı rutin işlerini yapıyordu.

Yağmur suyu toplama havzası çevresinde çim biçen görevli, çimlerin arasında parlayan bir şeyler fark etti.

İlk etapta yelpaze şeklinde saçılmış 8 adet mühürlü altın külçesi bulan çalışan, durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen kamu düzeni ekiplerinin yaptığı detaylı aramada 2 külçe daha bulundu.

Toplamda 10 adet olan altınların piyasa değerinin 40.000 euro olduğu tespit edildi.

6 ay boyunca sahibi bulunamadı

Alman yasalarına göre, bu ölçekteki kayıp mülkler için asıl sahibine 6 ay süre tanınıyor. 17 Nisan 2026 tarihinde sona eren bu yasal süreç boyunca kasabaya 12 ila 15 arasında asılsız başvuru yapıldı.

Kimileri yürüyüş yaparken düşürdüğünü, kimileri ise bir dronun taşıdığı kargo olduğunu iddia etti. Ancak hiçbir başvuru sahibi, külçelerin seri numaralarıyla eşleşen bir satın alma belgesi sunamadı.

Gelir sivil toplum kuruluşlarına gidecek

Yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte altınlar resmen Bannewitz Belediyesi’nin malı oldu. Belediye Başkanı Wersig, sürpriz bir şekilde kasaba bütçesine giren bu 40.000 euro'luk gelirin, yerel sivil toplum kuruluşlarına dağıtılacağını açıkladı.