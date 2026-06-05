Alparslan Bayraktar, Sıfır Atık Festivali'ni ziyaret etti: Gençlerle buluştu

İstanbul'da dev organizasyon...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali tüm hızıyla devam ediyor.

SIFIR ATIK FESTİVALİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Bakan Bayraktar, Sıfır Atık Forumu’nun açılışını katıldı.

Bakan Bayraktar, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan ile birlikte Sıfır Atık Festivali’ni ziyaret etti.

GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının çadırında yer alan kurum ve kuruluşların stantlarını gezdi.

Festivalde sergilenen yenilikçi teknolojileri yerinde inceleyen Bakan Bayraktar, ayrıca festivale katılan gençler ve çocuklarla da bir araya geldi.

"SIFIR ATIK BİR MARKA"

Bakan Bayraktar, Sıfır Atık Festivali’ni ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde başlatılan Sıfır Atık hareketi, bugün önemli bir çevre ve sürdürülebilirlik markasına dönüştü. Bugün dünya çok ciddi bir enerji ve iklim kriziyle karşı karşıya. Böyle bir dönemde enerjiyi verimli kullanmak, kaynaklarımızı korumak ve atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak artık bir tercih değil; zorunluluktur. Enerjiyi verimli kullanmanın ve atıkları ekonomiye kazandırmanın giderek daha da önem kazandığı bu süreçte, Sıfır Atık Festivali de çok önemli bir etkinlik olarak öne çıktı." dedi.

"BİR İLKE İMZA ATACAĞIZ"

Bakan Bayraktar, "Ayrıca Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğini ve Sıfır Atık anlayışını vatandaşlarımızla ve özellikle gençlerimizle paylaşabileceğimiz çok kıymetli bir platform oldu. Sıfır Atık vizyonu ile bakanlığımızın yenilenebilir enerji hedeflerini harmanlayarak gençlerimize sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz. Festivalimizle bir ilke de imza atacağız. Festival boyunca kullanılacak elektriğin tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak ve bu durum YEK-G belgeleriyle doğrulanacak. Böylece dünyanın ilk YEK-G sertifikalı festivali olacağız. Başta gençlerimiz ve çocuklarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızı Sıfır Atık Festivali’ne davet ediyorum.” diye konuştu.

Sıfır Atık Festivali, 7 Haziran'da sona erecek.