Altın fiyatlarında Fed beklentisi oynaklığı

Ons altın değeri doların güçlenmesinden, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinden ve ABD-İran arasındaki normalleşme sürecinden etkileniyor.

Altın fiyatları, geçen hafta açıklanan ve piyasa beklentilerinin altında kalan ABD istihdam verilerinin ve Fed'in faiz indirimine yönelik beklentilerin zayıflamasıyla yön buldu.

Yurt içinde gram altın ise onsun ve doların etkisiyle dalgalanıyor.

Altın fiyatları pazartesi günü son iki haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrini korudu. Ons altın güne 4 bin 158 dolardan, gram altın ise 6 bin 256 dolardan başlangıç yaptı ve ons altın 4 bin 158 dolara kadar geriledi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 255 lira

Çeyrek altın: 10 bin 607 lira

Cumhuriyet altını: 43 bin 206 lira

Tam altın: 42 bin 411 lira

Yarım altın: 21 bin 205 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 46,8246 lira

Euro: 53,5797 lira

Sterlin: 62,4733 lira

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi, Bitcoin, bugün yüzde 0,51 artışla 63 bin 94,6 dolara çıktı. Ethereum ise yüzde 0,51 artışla 1.771,69 dolardan işlem görüyor.