NATO Zirvesi anısına tedavülde kullanılacak 5 lira basıldı

Dünya liderleri NATO Zirvesi için Ankara'da buluşuyor...

Ankara, 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi'nde 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanına, binlerce diplomata ve gazeteciye ev sahipliği yapacak.

Bu tarihi zirve için Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü harekete geçti.

NATO HATIRA PARASI BASILDI

NATO Zirvesi'nin anısını yaşatmak amacıyla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce 5 TL Tedavül Madeni NATO Hatıra Parası basıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NİN GÖRSELİ BULUNUYOR

Hazırlanan hatıra parası, halen tedavülde bulunan iki metalli 5 liralık madeni para üzerine basılırken paranın tura yüzünde NATO logosu, zirvenin düzenlendiği yer ve tarih ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin grafik görseli yer alıyor.

Diğer yüzünde ise 5 liranın tedavüldeki mevcut tasarımı bulunuyor.

TOPLAM ÜRETİM 500 BİN ADET OLACAK

İlk etapta 100 bin adet basılan hatıra parasından, zirve süresince 400 bin adet daha üretilmesi planlanırken böylece toplam üretim miktarının 500 bin adede ulaşması öngörülüyor.

Uygulamayla, 36. NATO Zirvesi'nin Türkiye'de düzenlenmesinin anısının yaşatılması ve vatandaşların günlük hayatta kullanabileceği tedavüldeki özel bir hatıra parasının dolaşıma sunulması amaçlanıyor.

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