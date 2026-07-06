ABD'de toz fırtınası panik yarattı: O anlar kamerada

Sahra tozu ABD'ye ulaştı.

Texas ve güneydoğu eyaletlerinde sisli hava rapor edildi.

Bazı yerlerde hava kalitesinde düşüşü yaşandı.

Son dönemde ABD'nin çeşitli bölgelerinde, özellikle Sahra Çölü'nden Atlas Okyanusu üzerinden taşınan toz bulutları ile yerel rüzgar kaynaklı kum ya da toz fırtınaları etkili oluyor.

SAHRA TOZU BU YIL DA ABD'YE ULAŞTI

Sahra tozu, her yıl Haziran-Eylül aylarında doğu rüzgarlarıyla taşınan bilinen bir meteorolojik olay.

Bu yıl da büyük bir toz bulutu Texas üzerinden kuzeye ilerleyerek Michigan ve Great Lakes'e ulaştı.

Kayda alınan o anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SOLUNUM SORUNLARINI TETİKLEYEBİLİYOR

Bu toz genellikle üst atmosferde kalıyor, hava kalitesini etkiliyor ancak güneş ışığını filtreleyerek sıcaklıkları hafifçe düşürebiliyor.

Bazı bölgelerde solunum sorunu yaşayanlar için ise uyarılar yapılıyor.

250. YIL KUTLAMALARINI DA ETKİLEDİ

Ülkede aşırı sıcaklar, elektrik kesintileri ve şiddetli fırtınalar ABD'nin 250. yıl kutlamalarını etkiledi.

Washington DC'de tören alanı tahliye edildi.

ABD Başkanı Donald Trump konuşmasını erteleyerek devam etti.