Altının kilogram fiyatı 6 milyon 237 bin 700 liraya geriledi
Altının kilogram fiyatı, Borsa İstanbul KMKTP'da 6 milyon 237 bin 700 liraya düşerek bir önceki güne kıyasla yüzde 0,8 azaldı. Haftanın başında yaşanan bu düşüş, piyasalarda dikkat çeken bir gelişme olarak karşılandı.
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Standart altının kilogram fiyatı Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) cuma gününü 6 milyon 286 bin 500 liradan tamamlamıştı.
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 230 bin lira, en yüksek 6 milyon 310 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 237 bin 700 lira oldu.
İŞLEM HACMİ GERİLEDİ
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 418 milyon 65 bin 875,16 lira, işlem miktarı ise 1513,39 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 100 milyon 44 bin 845,63 lira olarak gerçekleşti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)