Altının kilogram fiyatı 6 milyon 237 bin 700 liraya geriledi

Standart altının kilogram fiyatı Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) cuma gününü 6 milyon 286 bin 500 liradan tamamlamıştı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 230 bin lira, en yüksek 6 milyon 310 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,8 düşüşle 6 milyon 237 bin 700 lira oldu.

İŞLEM HACMİ GERİLEDİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 418 milyon 65 bin 875,16 lira, işlem miktarı ise 1513,39 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 100 milyon 44 bin 845,63 lira olarak gerçekleşti.