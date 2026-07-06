Beşiktaş, Alexander Nübel transferini bitiriyor

Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı'yı renklerine bağlayan Salih Özcan ve Leandro Trossard transferlerinde sona yaklaşan Beşiktaş, bir ismi daha kadrosuna katıyor.

Kaleci rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alexander Nübel transferinde sona geldi.

Siyah-beyazlılar, Alman devi Bayern Münih ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlayarak önemli bir transfere imza atmaya hazırlanıyor.

BAYERN MÜNİH İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

A Spor'un haberine göre, Beşiktaş ile Bayern Münih arasında Alexander Nübel'in transferi konusunda anlaşma sağlandı.

Tarafların kısa süre içerisinde resmi imzaları atması beklenirken, siyah-beyazlı yönetim transferi resmiyete kavuşturmak için son prosedürleri tamamlıyor.

OYUNCU TARAFIYLA DA EL SIKIŞILMIŞTI

Beşiktaş, daha önce Alman kalecinin temsilcileriyle yürüttüğü görüşmelerde olumlu sonuç almış ve Alexander Nübel ile yıllık 6 milyon euro ücret karşılığında anlaşma sağlamıştı.

Bayern Münih'ten yıllık 5 milyon 500 bin euro net maaş kazanan tecrübeli file bekçisinin de transfer sürecine aktif şekilde dahil olduğu öğrenilmişti.

İLK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Siyah-beyazlıların ilk etapta sunduğu 8 milyon euroluk teklif Bayern Münih tarafından kabul görmezken, Alman kulübünün deneyimli kaleci için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtilmişti.

Taraflar arasındaki pazarlıkların ardından anlaşma sağlanmasıyla birlikte transferde mutlu sona ulaşıldı.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELMİŞTİ

Alexander Nübel'in menajeri Stefan Backs'ın transfer görüşmeleri kapsamında İstanbul'a geldiği öğrenilirken, Beşiktaş yönetiminin tecrübeli kaleciyi UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland ile oynanacak karşılaşmaya yetiştirmeyi hedeflediği ifade edildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Stuttgart'ta geçiren 29 yaşındaki Alexander Nübel, 46 resmi maçta forma giydi.

12 milyon euro piyasa değeri bulunan Alman kaleci, bu karşılaşmalarda kalesinde 69 gol görürken, maç başına 1,4 gol yeme ortalamasıyla mücadele etti.