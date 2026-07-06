Bazı markalar satılacak mı: Volkswagen'den resmi açıklama geldi

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Otomotiv sektörünün köklü şirketlerinden Volkswagen Grubu, radikal bir dönüşüm ve küçülme sürecine adım atıyor.

Şirketin, Bugatti'nin gruptan ayrılmasının ardından bünyesindeki diğer prestijli markalar için de kritik stratejik kararlar almaya hazırlandığı iddia edildi.

DUCATİ SATILIYOR, LAMBORGHİNİ HALKA ARZ EDİLİYOR

Finansal kaynak yaratmak isteyen yönetime, danışmanlar tarafından Ducati motosiklet markasının satılması yönünde yoğun bir baskı yapıldığı belirtiliyor.

Ayrıca ünlü spor otomobil üreticisi Lamborghini'nin de Audi kontrolünde tutularak halka arz edilmesi planlar arasında yer alıyor.

VOLKSWAGEN YÖNETİMİ İDDİALARI YALANLAMADI

Ortaya atılan bu çarpıcı iddiaların ardından otomotiv devinden gelen resmi açıklamada satış söylentileri kesin bir dille reddedilmedi.

Şirket yetkilileri, iştiraklerin kökten dönüşmesi gerektiğini ve yıllardır süregelen mevcut iş modelinin artık işlemediğini vurguladı.

ON BİNLERCE ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILABİLİR

Yeniden yapılanma sürecinin yalnızca marka satışlarıyla sınırlı kalmayacağı, organizasyonel anlamda da devasa bir daralmaya gidileceği ifade ediliyor.

Alman basınına yansıyan sızıntılara göre şirket, dört fabrikayı kapatarak yüz bin kişiyi işten çıkarma seçeneğini masada tutuyor.