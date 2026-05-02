Amasya'da 11 yaşında hikaye kitabı yazan öğrenci şaşırttı

Amasya'da şaşkınlık yaratan görüntü...

4 yaşında okuma - yazma öğrenip adeta bir kitap kurdu olan 5. sınıf öğrencisi Ahsen Hifa Bolat'tan dikkat çeken bir çalışmaya imza attı.

11 YAŞINDA KİTAP YAZDI

11 yaşındaki kız, ilk eseri "Meraklı Ece'nin Maceraları" isimli kitabını tamamladı.

Gelecek vadeden küçük yazar, kitabın tanıtımını Gökmedrese Şehit Şenay Aybüke Yalçın İlkokulu’nda yaptı.

Hakkında bilgiler verdiği eserini imzalayarak öğrencilere dağıttı.

"HAYAL GÜCÜMÜ KULLANDIM"

Programda öğrencilerle deneyimlerini paylaşıp bebekken annesinden dinlediği kitaplara olan bağlılığını anlatarak eseri hakkında bilgiler de veren Bolat, "Kitabımı yazarken hayal gücümü kullandım. Hayal etmek bütün kapıların anahtarıdır.

24 sayfalık eserimin kahramanı Ece'nin macerası bir dolabın sihirli kapısından başlıyor. Rüya olarak sonlanıyor" dedi.

DEVAM ETMEYİ PLANLIYOR

Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi’nde de eğitimine devam edip yüzme, piyano ve satranç kurslarına da katılan başarılı öğrenci, üzerinde çalıştığı iki eserini daha tamamlayarak yazarlık serüvenini sürdürmeyi planlıyor.