'Yaren' leyleğin yavruları yumurtadan çıktı

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde, balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu tam 15 yıldır kesintisiz sürüyor.

Yaren leylek, tüm Türkiye'nin duygulu bir şekilde takip ettiği efsanevi dostluğuyla milyonların kalbinde özel bir yer edindi.

ADEM AMCA'YLA DOSTLUĞU SÜRÜYOR

Yaren leylek, bu bahar da Afrika'dan binlerce kilometre yol katederek Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi yuvasına dönmüştü.

Yaren, her yıl baharın müjdecisi olarak bilinen ve Adem Amca'nın kayığına konma geleneğini bozmadı.

'YAREN' LEYLEĞİN YAVRULARI YUMURTADAN ÇIKTI

Yaren, 15'inci yıl da kilometrelerce mesafe katedip Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'taki yuvasına geldi.

Göl manzaralı yuvasına yerleşen Yaren'in yavruları yumurtadan çıktı.

"3 VEYA 4 YAVRUMUZ OLACAK"

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, yavruların yumurtadan çıktığını sosyal medya hesabından, şu sözlerle paylaştı:

"Yaren'in dün itibarıyla ilk yavrusu yumurtadan çıktı. Ebeveynler hemen yavruyla ilgilenmeye başladılar. Tam göremiyoruz ama sanırım 3 veya 4 yavrumuz olacak bu yıl."