Hatay'da mağaza, kedilere yuva oldu

Hatay’da bir mağaza, alışverişin ötesinde bambaşka bir hikâyeye ev sahipliği yapıyor. İskenderun’daki üç katlı bir giyim mağazası, kapılarını yalnızca müşterilere değil, sokak kedilerine de açtı. Gün boyu mağaza içinde özgürce dolaşan kediler, özellikle vitrinde güneşlenirken ortaya çıkan görüntülerle dikkat çekiyor.

RAFLAR, ONLARIN OYUN ALANI

Savaş Mahallesi’nde bulunan mağazada sayıları 10’u bulan kediler, çalışanların ilgisiyle adeta ev ortamında yaşıyor. Kediler mağaza içinde serbestçe dolaşırken, reyonlarda gezinmeleri ve raflarda uyumaları alışveriş yapanların ilgisini çekiyor.

Yiyecek, su ve barınma gibi temel ihtiyaçları mağaza tarafından karşılanan kediler, güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürüyor.

VİTRİNİN YILDIZI: LEBLEBİ

Mağazanın en dikkat çeken sakini ise vitrinde güneşlenmeyi seven “Leblebi” isimli kedi. Yoldan geçenlerin sık sık fotoğrafını çektiği Leblebi, zamanla mağazanın simgesi haline geldi.

Mağaza çalışanları, vitrinde uyuyan ya da güneşlenen Leblebi’yi görmek için özellikle gelen ziyaretçilerin olduğunu belirtiyor.

"KEDİLERLE ANILMAYA BAŞLADIK"

Mağaza çalışanı Nuray Esin, kedilerle kurdukları bağı şu sözlerle anlattı:

“Kediler yaklaşık 3 yıldır bizimle birlikte yaşıyor. Mağazada 3 kedimiz var; Badem, Mişa ve Maşa. Kapı önünde baktıklarımız da oluyor. Sayıları zaman zaman değişiyor, sahiplenenler de çıkıyor. Kediler için gelen, fotoğraf çeken çok kişi var. Özellikle Leblebi vitrinde olduğu için herkes onu tanıyor.”

HASSSASİYET DE ÖN PLANDA

Çalışanlar, kedileri sevmeyen müşterileri de düşündüklerini belirtiyor. Bu kapsamda mağaza içinde kediler için özel alanlar oluşturulmuş durumda. Depo bölümünde kum, mama ve dinlenme alanları bulunan kediler, günün büyük bölümünü uyuyarak geçiriyor.

Kedilerin mağaza içinde genellikle birkaç saat aktif olduğu, geri kalan zamanda ise sakin alanlarda dinlendiği ifade ediliyor.

SOKAK HAYVANLARINA ÖRNEK YAKLAŞIM

Müşterilerden olumlu geri dönüş alan mağaza, sokak hayvanlarına yönelik duyarlı yaklaşımıyla da takdir topluyor. Zaman zaman kedileri sahiplenmek isteyenlerin de başvurduğu mağaza, sadece bir alışveriş noktası değil, aynı zamanda küçük dostlar için güvenli bir yuva olarak öne çıkıyor.