Ambalajlı içeceklerde haksız fiyat denetimi

Ambalajlı içeceklerde depozito uygulaması büyük ilgi gördü.

Türkiye genelinde yaygınlaşan depozito uygulamasının ardından marketler, içecek fiyatlarında haksız artış yapılıp yapılmadığı yönünden mercek altına alındı.

Bakanlık, plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellenmesinin ardından, bu ürünlerde haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerin başlatıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

DEPOZİTO KATILIM PAYINI ARTIRDI

Paylaşımda, Türkiye'de geri dönüşümün desteklenmesi ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde uygulanan depozito katılım payının güncellendiği belirtildi.

MALİYET ARTIŞININ ÜZERİNDE ZAM YANSITANLAR OLDU

Güncellemenin ardından, bazı üretici ve satıcıların maliyet artışının üzerinde fiyat artışlarını tüketicilere yansıttığına işaret edilen paylaşımda, konunun Bakanlıkça incelemeye alındığı aktarıldı.

ÜRETİCİ, TEDARİKÇİ VE PERAKENDE SATIŞ NOKTALARINA DENETİM

Paylaşımda, ulusal ve yerel marketlerle ilgili sektör temsilcilerinin, maliyet artışı dışında yapılacak fiyat yükselişlerinin, haksız fiyat uygulaması olarak değerlendirileceği konusunda uyarıldığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca, ambalajlı su başta olmak üzere, ilgili içecek ürünlerinde üretici, tedarikçi ve perakende satış noktalarına yönelik denetimler başlatılmıştır. Maliyet artışını aşarak tüketiciyi mağdur eden her türlü fiyat artışı, haksız fiyat kapsamında değerlendirilecek ve gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanacaktır.

Çevre politikalarımızla uyum içinde, tüketicilerimizin haklarını, piyasa düzenini ve adil rekabet koşullarını korumak için gerekli tüm idari ve hukuki tedbirleri almaya devam edeceğiz."