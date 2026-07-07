Altının kilogram fiyatı 6 milyon 278 bin liraya yükseldi

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 237 bin 700 liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, en düşük 6 milyon 210 bin lira, en yüksek 6 milyon 278 bin lirayı gördü.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 122 milyon 9 bin 760,44 lira, işlem miktarı ise 2.111,39 kilogram oldu.

İŞLEM HACMİ

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 181 milyon 766 bin 194,19 lira olarak gerçekleşti.