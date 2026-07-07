Ford, 66 binden fazla hibrit SUV modelini geri çağırıyor

ABD'li otomotiv üreticisi Ford, araç dışındaki yayaların güvenliğini tehlikeye atan teknik bir aksaklık sebebiyle geniş kapsamlı bir geri çağırma kararı aldı. Bu karar, şirketin yıl içindeki 54. geri çağırma hamlesi olarak kayıtlara geçti.

YAYALAR İÇİN SİNSİ TEHLİKE OLUŞTURUYOR

Geri çağırma işlemi, ses sistemindeki dijital sinyal işlemci modülünde sorun tespit edilen toplam 66.383 adet Ford Explorer ve Lincoln Nautilus hibrit aracı kapsıyor.

Araçlar saatte 19 mil altındaki hızlarda elektrik gücüyle ilerlerken, yayaları uyarması gereken zorunlu ses sinyalini yazılım hatası nedeniyle dışarıya veremiyor.

Bu durum, özellikle görme engelli veya dikkatsiz yayaların sessizce yaklaşan SUV modellerini fark edememesine ve yaralanma riskinin artmasına yol açıyor.

Etkilenen modeller arasında 2025-2027 yıllarına ait 18 bin 242 adet Explorer ile 2024-2027 yıllarına ait 48 bin 141 adet Lincoln Nautilus bulunuyor.

ÖNCEKİ YAZILIM GÜNCELLEMESİ BAŞARISIZ OLDU

Ford'un geçen yılın sonlarında başlattığı ilk geri çağırma ve yazılım güncellemesi hamlesi, araç sahiplerinin servis uyarı ışığı şikayetlerinin sürmesi üzerine başarısızlıkla sonuçlandı.

Şirket, soruşturmayı yeniden açsa da iki modül arasındaki geçici iletişim kaybından kaynaklandığı tahmin edilen arızanın kesin çözümünü henüz tam olarak bulamadı.

Şimdilik yalnızca 28 hoparlörlü Revel Ultima ses sistemine sahip Nautilus sahiplerinin modülleri bayilerde değiştirilirken, diğer tüm araç sahiplerinin kalıcı çözüm için beklemesi gerekiyor.

Yetkililer şu ana kadar herhangi bir kaza veya yaralanma rapor edilmediğini bildirdiği süreçte, araç sahiplerine 3-7 Ağustos tarihleri arasında bilgilendirme mektupları gönderileceğini açıkladı.