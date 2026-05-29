Amerikan basını açıkladı: Türk ordusu, Yunan ordusuna fark attı

Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de gerilim artıyor.

Yunanistan’ın hukuksuzca adaları silahlandırması ve Türkiye’ye yönelik kışkırtıcı tavrı, iki ülke arasındaki tansiyonu daha da artırdı.

13 FARKLI ALANDA KARŞILAŞTIRMA YAPILDI

Son yaşananlardan sonra tüm Türkiye, Türk ordusunun gücünü merak etmeye başlarken Global Military haber sitesi, iki ülkenin ordularının farklarını ve kimin daha güçlü olduğuna dair detayları açıkladı.

Haber sitesinde 13 farklı alanda yapılan karşılaştırmaya göre Türkiye, Yunanistan’a 12 alanda fark attı.

TÜRKİYE HER ALANDA FARK ATTI

Türkiye; ordu personel sayısı, yedek askeri birlikler, paramiliter güç, askeri uçaklar, muharebe uçakları, helikopter sayısı, askeri gemiler, denizaltı ve ana muharebe tankları konusunda Yunanistan’ın önünde.

Aradaki farklar ise çarpıcı.

Türkiye’nin bazı alanlarda Yunanistan’ı 3–4 katladığı görülüyor. Özellikle Türkiye, askeri personel ve tank konusunda Yunanistan’ın çok önünde.

HAVA KUVVETLERİNDE TÜRKİYE ÖNDE

Amerikan sitesinin karşılaştırmasına göre, hava kuvvetleri için Türkiye; gelişmiş drone kapasitesi, yüksek sayıda F-16’ya sahip olması ve Yunanistan’ın F-35 savaş uçaklarını teslim alamaması sonucunda daha üstün görünüyor.

KARA KUVVETLERİNDE SAVAŞ DENEYİMİ FARKI ÇOK BÜYÜK

Kara kuvvetleri için de daha yüksek tank sayısı, daha fazla savaş deneyimi ve yüksek personel sayısıyla Türkiye’nin önde olduğu görülüyor.

TCG ANADOLU VE ÇEŞİTLİ YERLİ ÜRETİM ÜRÜNLER SAYESİNDE TÜRKİYE DAHA ÜSTÜN

Deniz kuvvetlerinde ise iki ülke arasında farkın tekrardan Türkiye lehine olduğu görülüyor. Özellikle Türkiye’nin hızlı üretim hattı ve yapımı devam eden projelerle Türkiye, deniz kuvvetlerinde de bir adım önde.

Nükleer kapasite açısından ise iki ülkenin de nükleere sahip olmamasına karşın Türkiye’de, Amerika’ya ait yaklaşık 50 civarında nükleer bomba olduğu belirtiliyor.