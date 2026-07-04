Amerikan basınından NATO Zirvesi analizi: Kazanan Türkiye olacak

Dünyanın takip ettiği zirve...

ABD Başkanı Donald Trump’ın önümüzdeki hafta salı ve çarşamba günleri Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi’ne katılacak olması, Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

ZİRVE DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR

Amerikan Associated Press haber ajansı tarafından kaleme alınan analizde Trump’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kişisel daveti üzerine Türkiye’ye gelmeyi kabul ettiğinin altı çizilirken, ziyaret sırasında savunma alanında önemli açıklamalar yapılabileceği ifade edildi.

Trump, geçtiğimiz hafta, "Çoğu kişi için gitmezdim ama Cumhurbaşkanı Erdoğan beni aradı ve ‘Amerika burada olmalı’ dedi. Ben de ona duyduğum saygı nedeniyle geliyorum" diyerek Erdoğan’la arasındaki yakın ilişkiye dikkati çekmişti.

SAVUNMA SANAYİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Ziyaret öncesinde en çok öne çıkan başlık ise savunma sanayisi oldu.

Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin talep ettiği F-35 savaş uçakları ve F-110 jet motorlarıyla ilgili soruya, "Evet, Erdoğan’ı çok mutlu edecek bir şey yapabilirim" yanıtını vermişti.

Söz konusu açıklama, Türkiye’nin yeniden F-35 programına dönüşü ve milli muharip uçak KAAN’da kullanılacak F-110 motorlarının satışına ilişkin beklentileri artırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ziyaret öncesi yaklaşık 700 milyon dolarlık motor satışını ilerletmek amacıyla Kongre’yi bilgilendirirken, Türkiye’nin envanterindeki Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Kongre üyeleri arasında F-35 satışına yönelik itirazlar sürüyor.

OLUMLU SİNYALLER VAR

Uzmanlar, Trump ile Erdoğan arasındaki kişisel ilişkinin iki ülke arasındaki diplomatik süreci hızlandırdığı görüşünde.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in ulusal güvenlik danışmanı Philip Gordon, Trump’ın güçlü liderlerle daha yakın ilişkiler kurduğunu belirterek, Erdoğan’ın da bu yakınlıktan diplomatik açıdan yararlandığını söyledi.

Trump’ın selefi Joe Biden yönetimi, Türkiye’nin Rusya ile ilişkileri ve demokrasi konusundaki eleştiriler nedeniyle Ankara ile daha mesafeli bir politika izlemişti.

Trump’ın ikinci başkanlık döneminde ise iki ülke arasında yeniden yakınlaşma yaşandığı değerlendiriliyor.

ABD Adalet Bakanlığı’nın Halkbank davasını düşürmesi ve Trump’ın yakın çalışma arkadaşı Tom Barrack’ı Türkiye Büyükelçisi olarak görevlendirmesi de bu sürecin önemli adımları arasında gösteriliyor.

BAŞ BAŞA DA GÖRÜŞÜLECEK

Trump’ın Ankara’daki NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor.

İki liderin görüşmesinde savunma sanayisi, F-35 programı, KAAN projesi, Suriye, Gazze, İran ve NATO’nun geleceği başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularının ele alınacağı ifade ediliyor.

Zirvede verilecek olası mesajların, yalnızca Türkiye-ABD ilişkileri açısından değil, NATO içindeki dengeler ve bölgesel güvenlik politikaları bakımından da yakından takip edilmesi bekleniyor.

TRUMP İTTİFAK’I TOPA TUTTU

ABD Başkanı Donald Trump, 7-8 Temmuz günlerinde Ankara’da düzenlenecek kritik NATO Zirvesi öncesinde kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı iki ayrı paylaşımla ittifak müttefiklerini adeta topa tuttu.

Trump, mesajlarında hem ittifakın mevcut finansal adaletsizliğini hem de müttefiklerin İran’daki savaşta Washington’ı yalnız bırakmasını sert sözlerle hedef aldı.

NATO’ya yapılan harcamalar üzerinden tepki gösteren Trump, ABD’nin diğer üye ülkelere kıyasla çok daha fazla mali yük üstlendiğini savunarak, mevcut tablonun sürdürülemez olduğunu söyledi. ABD Başkanı, "ilişkilerin karşılıklı fayda esasına dayanmadığını" savundu.