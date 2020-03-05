Android telefonlarda DNS adresi nasıl değiştirilir

Domain Name System (DNS), internet ağındaki bölümler arası iletişimi organize etmeye yarayan; bilgisayar, servis, internet veya özel bir ağa bağlı herhangi bir kaynak için hiyerarşik dağıtılmış bir adlandırma sistemidir.

İnternet ağını oluşturan her bir web sitesi, sadece kendine ait bir IP adresine sahiptir. Bu IP adresleri, kullanıcıların kullanımı için www.ensonhaber.com gibi kolay hatırlanır adreslere karşılık gelir. DNS sunucuları da internet adreslerinin IP adresi karşılığını kayıt altına alan sistemdir.

Örneğin engellenmiş bir web sitesinin IP adresi, internet sağlayıcınızın DNS sunucularında yasaklı olarak tanımlandığında, bu siteye girişiniz engellenmiş olur.

Bu içeriğimizde; android akıllı telefonlar için DNS adreslerini nasıl değiştirebileceğinize değineceğiz.

ANDROID DNS AYARLARI NASIL DEĞİŞTİRİLİR

1- Öncelikle telefonunuzun Wi-Fi bölümüne uzun basarak veya ayarlardan WiFi'ye girerek bulunan ağların listesini açın.

2- Bağlı olduğunuz ağın üzerine parmağınızı uzun basılı tutun ve çıkan menüden 'Ağ ayarlarını yönet' seçeneğine dokunun.

3- Karşınıza çıkan menüden 'Gelişmiş seçenekleri göster' seçeneğine dokunun.

4- IP ayarları başlığı altında bulunan DHCP seçeneğine dokunun ve Statik seçeneğini işaretleyin.

5- Sayfayı aşağıya kaydırın ve DNS1 - DNS2 bölümlerine kullanmak istediğiniz DNS adreslerini yazarak kaydete basın.





DNS adresinizi tekrar eski haline getirmek için ise dördüncü maddeye gidin ve Statik kısmını DHCP olarak değiştirip kaydedin.