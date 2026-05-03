Ankara Keçiörengücü'nden Süper Lig mesajı

1. Lig'de normal sezonu 7. sırada tamamlayıp play-off oynama hakkı kazanan Ankara Keçiörengücü'nde kulüp başkanı Sedat Tahiroğlu, "İnanıyoruz ki yolun sonu şampiyonluk, hedefimiz Süper Lig." dedi.

Tahiroğlu, sosyal medya hesabından "Büyük Keçiörengücü taraftarına" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Değerli Keçiörengücü camiası, kıymetli hemşehrilerimiz ve futbolseverler, Ankara Keçiörengücü olarak sezon boyu verdiğimiz büyük emeklerin, akıttığımız terin ve sarsılmaz inancımızın karşılığını Allah'ın izniyle bugün play-off hattına kalarak taçlandırmış bulunuyoruz. Bu başarı, sadece bir skor sonucu değil, yönetimimizden teknik heyetimize, futbolcularımızdan kulüp personeline kadar her bir ferdimizin ortak disiplin ve aidiyet duygusunun eseridir. Semtimizin gururu olan bu formayı layık olduğu yere, bir üst lige taşımak adına attığımız bu dev adım, asıl büyük yolculuğun habercisidir." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ SÜPER LİG"

"Daha fazla konsantrasyon, daha fazla birlik olma" vurgusu yapan Tahiroğlu, şunları kaydetti:

“Sahada yüreğini ortaya koyan tüm futbolcularımızı, stratejik zekası ve emeğiyle takımı bu noktaya getiren teknik heyetimizi ve her koşulda bizden desteğini esirgemeyen büyük taraftarlarımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Ayrıca her zaman yanımızda olan ve her türlü desteğini bizden esirgemeyen Keçiören Belediye Başkanımız Sayın Mesut Özarslan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi vakit, daha fazla konsantrasyon, daha fazla birlik olma vaktidir. Play-off müsabakalarında da aynı ciddiyet ve centilmenlik ruhuyla mücadele ederek, Ankara'nın ve Keçiören'in adını en yükseğe yazdırmak için sahada olacağız. İnanıyoruz ki yolun sonu şampiyonluk, hedefimiz Süper Lig.”